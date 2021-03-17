Президент ФХР Владислав Третьяк покидает совет Международной федерации хоккея. Вместо Третьяка российская федерация выдвинет Павла Буре.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, депутаты Госдумы РФ не имеют права входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций в течение двух лет. Третьяк выбыл из состава совета IIHF до 17 декабря 2022 года

«Федерация хоккея России всегда уважительно относилась к решениям международных спортивных инстанций и не желает подвергать дополнительному давлению своих многолетних партнеров из Международной хоккейной федерации. По этой причине Владислав Третьяк слагает с себя полномочия члена совета IIHF. Вместе с тем Владислав Александрович продолжит работу по всестороннему развитию отечественного хоккея и укреплению его позиций на международной арене.

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На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата – Павла Буре, легенду российского и международного хоккея, заслуженного мастера спорта СССР, обладающего авторитетом в международном хоккее. Вопрос о включении Павла Буре в состав членов совета IIHF будет рассмотрен международной федерацией в установленном порядке», – сообщается на официальном сайте ФХР.

Третьяк вошел в состав совета IIHF в 2012 году и был переизбран в 2016 году.

Павел Буре – серебряный и бронзовый призер Олимпиады. В 2016 году он отказался от американского гражданства, а в 2018-м входил в состав движения Putin Team перед президентскими выборами.

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