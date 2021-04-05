Хоккейный арбитр Юкка-Пекка Койстинен получил тяжелую траву челюсти и потерял несколько зубов во время матча чемпионата Финляндии меду ХПК и «Юкуритом».

Игрок ХПК Миро Руоконен бросил по воротам соперника, от голкипера шайба отлетела в лицо судье. Тот упал на лед, долго не мог подняться и не сумел доработать матч до конца. После получения медицинской помощи он рассказал об инциденте журналистам.

«Сначала все потускнело, будто свет выключили. Я упал, но сознание быстро вернулось. Когда лежал на льду, казалось, что все зубы выпали. Стоматолог сказал, что четыре зуба вылетели полностью, еще три частично повреждены. Также у меня, похоже, перелом верхней челюсти и сотрясение. Сильно болит рот, но я не жалуюсь.

НХЛ Суперсэйв Самсонова разозлил соперника. Он разбил клюшку 3 ЧАСА НАЗАД

Шайба могла попасть ниже, в шею, и это было бы еще хуже. Не знаю, смог ли бы я сейчас разговаривать, если бы это случилось. Около месяца не смогу есть твердую пищу, но это неплохой режим похудения к лету», – цитирует Койстинена Iltalehti

38-летний Койстинен – бывший хоккеист.

Он рассказал, что во время игровой карьеры потерял всего один зуб.

КХЛ ЦСКА выиграл оба домашних матча у СКА перед переездом серии 18 ЧАСОВ НАЗАД