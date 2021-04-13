Опубликовано 13/04/2021 в 12:25 GMT | Обновлено 13/04/2021 в 12:26 GMT

Нападающий «Техас Старс» из АХЛ Никита Щербак в игре против «Колорадо Иглз» получил жуткую травму. Защищая команду от броска шайбы, он напоролся на лезвие конька другого игрока. Последствия: рваная щека и губа.

Щербак доставили в больницу, где получил нужную помощь. Врачи зашили ему лицо. Сам в соцсетях он показал, что было и как стало, сравнив себя с Джокером – злодеем из комиксов DC.

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Прежде подобную рану, часто наносимую футбольными хулиганами, называли Улыбкой Глазго или Улыбкой Челси, но после выхода фильма «Темный рыцарь» она ассоциируется с Джокером.

Щербак играет за «Техас» (фарм-клуб «Далласа») с января 2021-го. У него 4+9 за 21 игру.

В 2014-м он был выбран «Монреалем» в первом раунде драфта. Дебютировал в НХЛ в 2017-м, а кроме «Монреаля», играл и за «Лос-Анджелес».

В КХЛ выступал за «Авангард» и «Трактор».

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