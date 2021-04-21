Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет за сборную России на ЧМ-2021 из-за скандала с обвинениями в избиении девушки.

Клуб российского хоккеиста борется за попадание в плей-офф Кубка Стэнли, но шансы на попадание туда невелики. Тем не менее, Панарин вряд ли сыграет за сборную в Риге.

«Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова», – сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Напомним, в феврале бывший тренер «Витязя Андрей Назаров обвинил хоккеиста в избиении девушки. Инцидент якобы произошел в декабре 2011 года в Риге после выездного матча, когда Панарин выступал за подмосковный клуб. После обвинений Назарова Панарин временно покинул расположение «Рейнджерс». Подтвердить инцидент никто не смог, клуб и НХЛ встали на сторону хоккеиста. Игрок отсутствовал 9 матчей.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально планировалось, что турнир будет организован совместно Беларусью и Латвией, но 18 января 2021 года IIHF лишила Беларусь права на проведение чемпионата мира.

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