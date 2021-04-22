Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал тот факт, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может пропустить ЧМ-2021. Ранее появилась информация , что форвард сборной России пропустит турнир из-за скандала с обвинениями в избиении девушки.

– За сборную России должны выступать люди, которые любят, уважают и ценят свою страну. А главное, верны всем своим принципам. Я думаю, что у Артемия мозги стоят немного по-другому. Он еще не американец, но думаю, что уже и не русский. Все то, что он озвучивал в интернете и прессе, наверное, не очень тянет на человека, который будет с полным достоинством защищать цвета российского флага. Никто не отрицает, что Панарин – талантливый и интересный игрок. Но вопрос стоит о сборной России, где должны выступать люди, которые могут положить на алтарь Отечества даже кусочек своего здоровья.

– Есть предположение, что повлияла история с откровениями Андрея Назарова про то, как Панарин избил девушку в 2011 году.

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– Нет, это все чепуха! Я воспринял эту историю не очень серьезно. Не думаю, что в то время Панарин стал бы устраивать такие инциденты. Он был слишком молод. И наверное, тогда ценил свое будущее. Сейчас Панарин – в Америке. Артемий начинает говорить о том, как бы он хотел жить по-другому.

Олег Знарок и Артемий Панарин Фото: Getty Images

– На ваш взгляд, может ли отказ Панарина означать, что он завершил выступление за сборной России?

– Я не исключаю такой возможности. Хотя бы потому, что Панарин никогда не изъявлял резкого желания. Был пример с Радуловым. В свое время он заявил, что у него нет желания выступать за сборную России. Никто не кричал, что он предатель, враг народа и тому подобное. Человек высказал свою точку зрения. Это его право. Панарин практически все время выступает в оппозиции тому строю, который его воспитал. Кто такой Панарин? Человек без образования. Вырос не в очень обеспеченной семье. Ему дали возможность заниматься хоккеем, сделать карьеру. И он, сидя на своем золотом толчке (это сам Панарин говорит), изучает историю российского государства. Как человек может обсуждать дела, которые были в 1990 году, если он родился в 1991-м?!

– По интернету и рассказам близких людей. Меня больше расстраивает, что сборная России с 2014 года не может выиграть чемпионат мира. Панарин мог бы помочь на предстоящем турнире в Латвии.

– Вы немножко заблуждаетесь. Выступать под национальным флагом и не уважать прошлое своего государства – это нонсенс. Хоккей – это война! Сражение с другими федерациями, утверждение своего образа жизни, своей истории и культуры. Так всегда было. Так всегда будет. А то, что сейчас творится, будет еще сильнее! Я не думаю, что найдутся горячие головы, которые постараются что-то где-то развязать. Тем более после того, как сегодня президент всех предупредил. Мы в состоянии не только дать отпор, но и еще засадить кому-нибудь пику.

Вопрос совершенно в другом: когда ты выходишь на сражение, то должен знать, за что воюешь. Хоккеисты всегда были бойцами. Харламов, Михайлов, Лутченко, Рагулин не получили колоссальных зарплат, но они выходили и бились за страну. Спорт – продолжение политики. Только мирными средствами. Без жертв. При любом раскладе нас ждут сражения на чемпионате мира и на Олимпиаде, – сказал Плющев в интервью «Спорт день за днем».

Владимир Плющев – заслуженный тренер России

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально планировалось, что турнир будет организован совместно Беларусью и Латвией, но 18 января 2021 года IIHF лишила Беларусь права на проведение чемпионата мира.

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