Опубликовано 27/04/2021 в 06:46 GMT | Обновлено 27/04/2021 в 06:59 GMT

В матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России обыграла команду США в овертайме со счетом 7:6. В течение встречи российская сборная под руководством Альберта Лещева уступала 1:5, но переломила ход встречи.

По дублю оформили нападающий СКА Матвей Мичков и форвард «Омских ястребов» Иван Мирошниченко, еще по одному разу отличились Данила Юров («Металлург» Мг) и Всеволод Гайдамак («Омские ястребы»). Автором победного гола в овертайме стал Николай Чибриков (СКА).

В составе сборной США дублем отметился Дилан Дьюк, по шайбе забросили Шон Беренс, Саша Пастухов, Этан Стрейки и Райан Чесли.

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Юниорский чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии.

Сборная России выступает в группе В вместе с США, Чехией, Финляндией и Германией.

Следующий матч российской команды состоится 28 апреля с финнами.

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