Опубликовано 28/04/2021 в 05:15 GMT | Обновлено 28/04/2021 в 05:30 GMT

В матче группового этапа юниорского чемпионата мира сборная России уступила Финляндии в серии буллитов со счетом 3:4.

В составе российской команды дубль оформил нападающий «Лады» Федор Свечков, еще одна шайба на счету форварда СКА Никиты Чибрикова. У финнов отличились Самуэль Салминен, Вилле Койвунен и Самуэль Туомаала. Побебдный буллит забросил Койвунен.

В конце третьего периода нападающий Оливер Капанен зацепился за конек защитника ЦСКА Николая Макарова, врезался в борт и не смог продолжить матч. Его увезли на носилках.

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В предыдущей встрече сборная России обыграла команду США со счетом 7:6.

В следующем матче 30 апреля команда Альберта Лещева встретится со сборной Германии.

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