В матче группового этапа юниорского чемпионата мира сборная России уступила Финляндии в серии буллитов со счетом 3:4.
В составе российской команды дубль оформил нападающий «Лады» Федор Свечков, еще одна шайба на счету форварда СКА Никиты Чибрикова. У финнов отличились Самуэль Салминен, Вилле Койвунен и Самуэль Туомаала. Побебдный буллит забросил Койвунен.
В конце третьего периода нападающий Оливер Капанен зацепился за конек защитника ЦСКА Николая Макарова, врезался в борт и не смог продолжить матч. Его увезли на носилках.
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