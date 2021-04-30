Сборная России по хоккею разгромила Германию в рамках юниорского чемпионата мира. Матч завершился со счетом 6:1.

Покер в составе победителей оформил 16-летний Матвей Мичков. Еще две шайбы – на счету Данилы Юрова и Ильи Квочко. Единственную немецкую шайбу забросил Коннор Корте.

КХЛ Быков: «Ковальчук – дядька, строящий мост между ТШ и игроками» 17 ЧАСОВ НАЗАД

«Ощущения самые обычные. Главное, что команда выиграла, командные интересы превыше всего. Следующие игры будут важнее и серьезнее, надо готовиться уже к ним. Под 17-м номером играли Харламов и Ковальчук? Это игроки, которые много добились. Очень большая честь играть под этим номером.

Я даже не знал, что лидирую по голам. Самое главное, чтобы я приносил пользу команде, и она выигрывала, а личные показатели уходят на второй план. Моя задача играть в хоккей, а описывать мой стиль – задача других людей. Мне без разницы, как назовут мой гол – мичиган или как-то еще. Пробовал и раньше делать это. Бывало, что получалось», – цитирует Мичкова «Чемпионат»

Россия начала ЮЧМ с победы над США, а затем уступила Финляндии.

Турнир завершится 7 мая.

КХЛ «***** коней, *****!» Хоккеист «Авангарда» – о бывшем клубе 21 ЧАС НАЗАД