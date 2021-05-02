Сборная России разгромила Чехию в групповом этапе юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года. Матч завершился со счетом 11:1.

Матвей Мичков оформил хет-трик, дубли – на счету Прохора Полтапова и Федора Свечкова. По разу отличились Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Котелевский и Данила Юров. У чехов забить удалось только Якубу Косу.

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«Хочу поздравить ребят с хорошей игрой, была жесткая игра. Мы выдержали удар и продолжали гнуть свою линию. Всегда дисциплина – это номер один. Есть такое выражение: «Дисциплина бьет класс. Мы идем под этим девизом. Все проанализируем, посмотрим видео и будем планировать четвертьфинал», – цитирует «Чемпионат» главного тренера России Альберта Лещева.

В четвертьфинале Россия сыграет с Беларусью, матч начнетя 3 мая в 20:30 по московскому времени.

Также в 1/4 пробились сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.

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