В четвертьфинале юниорского чемпионата мира сборная России обыграла команду Беларуси со счетом 5:2.
В составе российской команды по шайбе забросили Матвей Мичков, Данила Юров (в большинстве), Артем Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак. У белорусов отличились Илья Морозов и Федор Николаеня.
- В полуфинале юниорская сборная России встретится со сверстниками из Финляндии. Матч состоится 6 мая в 04:00 (мск).
- Единственное поражение на групповом этапе команда Альберта Лещева потерпела от финнов (3:4 Б).
- В параллельном матче Канада сыграет против Швеции в полночь с 5-го 6-е число.
НХЛ
Панарин и Овечкин получили травмы. Артемий – после драки
Хоккей
Русские хоккеисты забросили 11 шайб чехам на ЮЧМ и вышли в 1/4
Чемпионат мира
Форма России на ЧМ по хоккею – без флага, но с кольцами ОИ