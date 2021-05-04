В четвертьфинале юниорского чемпионата мира сборная России обыграла команду Беларуси со счетом 5:2.

В составе российской команды по шайбе забросили Матвей Мичков, Данила Юров (в большинстве), Артем Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак. У белорусов отличились Илья Морозов и Федор Николаеня.

В полуфинале юниорская сборная России встретится со сверстниками из Финляндии. Матч состоится 6 мая в 04:00 (мск).

Единственное поражение на групповом этапе команда Альберта Лещева потерпела от финнов (3:4 Б).

В параллельном матче Канада сыграет против Швеции в полночь с 5-го 6-е число.

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