Российские хоккеисты обыграли Финляндию в полуфинале юниорского чемпионата мира и поспорят за титул с Канадой.
Матч против финнов завершился со счетом 6:5. Дубли в составе команды оформили Никита Чибриков и Иван Мирошниченко, также забили Даниил Лазутин и Матвей Мичков. Канада в параллельном полуфинале разгромила Швецию со счетом 8:1.
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- Канадцы выиграли все шесть матчей на турнире, Россия проиграла Финляндии на стадии группового этапа.
- Финал состоится ночью с 6 на 7 мая.
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