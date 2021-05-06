Опубликовано 06/05/2021 в 04:20 GMT | Обновлено 06/05/2021 в 04:21 GMT

Российские хоккеисты обыграли Финляндию в полуфинале юниорского чемпионата мира и поспорят за титул с Канадой.

Матч против финнов завершился со счетом 6:5. Дубли в составе команды оформили Никита Чибриков и Иван Мирошниченко, также забили Даниил Лазутин и Матвей Мичков. Канада в параллельном полуфинале разгромила Швецию со счетом 8:1.

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Канадцы выиграли все шесть матчей на турнире, Россия проиграла Финляндии на стадии группового этапа.

Финал состоится ночью с 6 на 7 мая.

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