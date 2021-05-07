Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим хоккей! Сегодня, 7 мая, сборная России по хоккею U-18 вышла в финал юниорского чемпионата мира-2021. Соперник по решающему матчу – сборная Канады. Eurosport.ru ведет прямую текстовую онлайн-трансляцию, обновляйте эту страницу как можно чаще – смотрим Россию против Канады прямо здесь.

6' Простите за крик, но по-другому нельзя – все же Россия против Канады. Лазутин привез шайбу в чужую зону, отскок отлетел в центр, и Мичков с ходу щелкнул в нижний угол. 1:0!

Матвей Мичков Фото: Getty Images

НХЛ Капризов разбил нос сопернику в массовой драке 16 ЧАСОВ НАЗАД

6' МАТВЕЙ МИЧКОВ ЗАБРОСИЛ ПЕРВУЮ ШАЙБУ И ОТКРЫЛ СЧЕТ, РОССИЯ ПОВЕЛА В ФИНАЛЕ ПРОТИВ КАНАДЫ!

5' Николай Макаров сохранял шайбу в чужой зоне у борта, второе звено русских на льду, но пока без бросков.

4' Коннор Рулетт, центрфорвард четвертого звена, рвался в нападение, поторопился и попал в офсайд. Вбрасывание в средней зоне.

3' Еще один бросок Канады, Джонстон щелкал с кистей с левого фланга, но Сергей Иванов четко сомкнул щитки.

2' Хо-хо, капитан сборной Никита Чибриков попал под силовой прием Нолана Аллана и улетел на скамейку канадцев! Ничего себе!

1' Дмитрий Каталевский влетел в зону и бросил со входа – Бенджамин Годро отразил шайбу, на добивании никого!

4:08. О, началась видеотрансляция – здорово, что на полуфиналы подъехали профессиональные телевизионщики из TSN. Матч начался, поехали!

4:03. Наверное, обидно, проснуться в 4:00 пятницы, выкраивать каждую минуточку на сон и узнать, что матч задерживается. Он не начался, на сайте IIHF стоит статус Pre Game Ended.

4:02. Сейчас во Фреско заканчивается раскатка – да, я тоже думал, что начнут ровно в четыре утра по Москве. Ан нет!

3:59. Ну а мы давайте посмотрим, как Россия играла с Канадой – матч вот-вот начнется.

3:58. На этом чемпионате творится что-то очень странное – Канада в полуфинале разбила Швецию со счетом 8:1, а в матче за бронзу шведы уничтожили Финляндию со счетом 8:0. Мальчишки!

3:53. Уже готов состав на финал, в воротах Сергей Иванов. Лидер сборной Матвей Мичков – в третьем звене.

3:50. В последний раз русские побеждали на ЮЧМ еще в 2007 году. Они были близки к очередному золоту в 2008-м, но тогда на пути встали канадцы. В мировой хоккейной классике «кленовые листья» разнесли Россию в Казани – 8:0, пять шайб забросили еще в первом периоде. Тогда это была сборная Коди Ходжсона, Джордана Эберли, Мэтта Дюшена, Брэйдена Шенна и Тэйлора Холла. Отомстят ли русские хоккеисты за позор 13-летней давности?

Хоккей Россия победила Финляндию и сыграет с Канадой в финале ЮЧМ 21 ЧАС НАЗАД