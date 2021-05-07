В первом периоде русские забросили две шайбы. Сначала Матвей Мичков подобрал шайбу на дальнем пятаке и четко бросил после входа в зону.

У лидера Канады Коннора Бедарда было два шанса на старте матча – сначала он не реализовал буллит, назначенный за фол Арсения Коромыслова, а затем четко попал в верхний угол с неудобной руки и сравнял счет. Но спустя две минуты Дмитрий Бучельников с паса Мичкова снова вывел Россию вперед.

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Лидерство было недолгим – Иван Мирошниченко получил две минуты большинства, и капитан канадцев Шейн Райт забил спустя 70 секунд после Бучельникова. После перерыва «кленовые листья» забросили еще две шайбы. Сначала Бреннан Отманн прошил голкипера Сергея Иванова с острого угла, а затем Логан Стэнковен на 37-й минуте сделал счет 4:2.

В третьем периоде русские вновь получили большинство, Владимир Грудинин сохранил шайбу в зоне, отдал Мичкову, получил обратный пас и расстрелял голкипера Бенджамина Годро с дальнего пятака.

У России оставалось больше 10 минут на то, чтобы сравнять счет. За 77 секунд тренеры сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока, но получили в пустые ворота – Шейн Райт сделал дубль и принес канадцам золото.

3:5 – Россия проиграла Канаде, «кленовые листья» в четвертый раз в истории стали чемпионами мира U-18.

Россия второй раз подряд завоевала серебряные медали. В 2019 году русские хоккеисты в овертайме решающего матча уступили Швеции – 3:4.

Последний раз Россия и Канада встречались в финале в 2008 году. На ЮЧМ в Казани «кленовые листья» разгромили хозяев со счетом 0:8.

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