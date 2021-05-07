Российские хоккеисты не могли сдержать слез после поражения от Канады в финале юниорского чемпионата мира.
Когда матч завершился со счетом 5:3 в пользу Канады, в интернете появились фотографии ребят, плачущих на скамейке запасных.
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Россия проиграла Канаде в финале ЮЧМ, у Мичкова 3 очка
- Россия второй раз подряд завоевала серебряные медали. В 2019 году русские хоккеисты в овертайме решающего матча уступили Швеции – 3:4.
- Последний раз Россия и Канада встречались в финале в 2008 году. На ЮЧМ в Казани «кленовые листья» разгромили хозяев со счетом 0:8.
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Россия второй год подряд проиграла в финале ЮЧМ – теперь Канаде
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