Российские хоккеисты не могли сдержать слез после поражения от Канады в финале юниорского чемпионата мира.

Когда матч завершился со счетом 5:3 в пользу Канады, в интернете появились фотографии ребят, плачущих на скамейке запасных.

Хоккей Россия проиграла Канаде в финале ЮЧМ, у Мичкова 3 очка ЧАС НАЗАД

Россия второй раз подряд завоевала серебряные медали. В 2019 году русские хоккеисты в овертайме решающего матча уступили Швеции – 3:4.

Последний раз Россия и Канада встречались в финале в 2008 году. На ЮЧМ в Казани «кленовые листья» разгромили хозяев со счетом 0:8.

Хоккей Россия второй год подряд проиграла в финале ЮЧМ – теперь Канаде 4 ЧАСА НАЗАД