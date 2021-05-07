Международная федерация хоккея (IIHF) раздала индивидуальные награды лучшим игрокам юниорского чемпионата мира 2021 года.

Самым ценным игроком турнира признали 16-летнего российского нападающего Матвея Мичкова. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером ЮЧМ-2021, набрав 16 (12+4) очков в семи матчах. Также Мичков получил приз лучшего форварда от организаторов турнира и попал в символическую сборную, составленную журналистами, вместе с голкипером Сергеем Ивановым.

Хоккей Русские хоккеисты расплакались после поражения в финале ЮЧМ ЧАС НАЗАД

Лучшим вратарем стал Бенжамин Годро из Канады, лучшим защитником – финн Алекси Хеймосалми.

В финале Россия проиграла Канаде со счетом 3:5.

Россия второй раз подряд завоевала серебряные медали. В 2019 году русские хоккеисты в овертайме решающего матча уступили Швеции – 3:4.

Хоккей Россия проиграла Канаде в финале ЮЧМ, у Мичкова 3 очка 2 ЧАСА НАЗАД