Юниорский хоккей прекрасен во всех проявлениях. Здесь никого не удивишь камбэками. Сборная России отыгралась с 1:5 в стартовом матче против сборной США и победила в овертайме 7:6, а на следующий день позволила финнам отыграть две шайбы на последних минутах. В полуфинале снова чуть не отдали матч «Суоми», но преимущество в три гола все-таки до конца не растеряли. Порой сценариям юниорок позавидует любая молодежка.

На ЮЧМ гораздо больше можно решить индивидуальным мастерством. Если у команды есть вундеркинд вроде Матвея Мичкова, это дает ей серьезное преимущество. В таком возрасте разница в уровне игроков особенно ощутима: парни, играющие на одном уровне с молодежкой, с закрытыми глазами обыгрывают тех, кто просто неплох в своей категории. Сольные проходы через всю защиту, лакросс-голы, броски, на которые вратари не способны среагировать, по 12 шайб за турнир в исполнении одного человека – все это здесь также норма.

Юниорская сборная России по хоккею Фото: Getty Images

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Разгромы – еще одна неотъемлемая составляющая. У 17-летних парней постоянно зашкаливают эмоции, что может сыграть как в одну, так и в другую сторону. Крепкие финны после поражения в полуфинале от России уплыли в игре за бронзу против шведов, которые перед этим дважды влетели Канаде с общим счетом 2:20. А золотой домашний ЮЧМ-2019 «Тре Крунур» начинали с поражения 1:6 от США. Россия во всех возрастах обычно мучается с чешской тягомотиной, а в этот раз поразвлекалась 11:1.

А еще юниорский чемпионат мира – это вотчина американцев. Много лет они собирали юниорские сборные не накануне ЮЧМ, а перед сезоном, заявляясь на местные молодежные турниры. К весне они получали сыгранную команду, где тренерам не нужно искать оптимальные сочетания. Результат – 10 чемпионских титулов, ближайшие преследователи – финны и теперь канадцы с четырьмя победами. И уж точно они должны были бороться за золото сейчас, в Техасе. Но скомканная подготовка и отсутствие нескольких лидеров привели к тому, что «звездно-полосатые» не то что чемпионами не стали – они вообще впервые за 17 лет остались без медалей.

Американцы любят этот турнир, а вот канадцы – не очень. Обычно в это время проходит плей-офф CHL – канадской молодежкой лиги. В отличие от МЧМ, тут они пауз не делают, привозя на ЮЧМ не самый мощный состав. Получается примерно такая же ситуация, как на взрослых ЧМ. Потенциал юниоров «кленовые» смотрят летом на Кубке Глинки/Гретцки – этот турнир они котируют выше остальных, и вот там им редко кто дает бой. Но и здесь ковид внес коррективы: Глинка/Гретцки был отменен, в канадской молодежке сезон вовремя начал только Квебек, а Лига Онтарио так и не вышла с каникул – там разрешили играть только без силовых приемов, что для Канады немыслимо. В Техас Канада привезла лучших ребят, голодных до игры и до побед, во главе с очередным некстваном Коннором Берардом.

Поэтому финал Россия – Канада, нетипичный для юниорки, в этот раз был вполне ожидаемым. Два классных сбалансированных состава, где противостояние двух 17-х номеров, Мичкова и Берарда, это лишь вишенка торта. Ведь за ними были Свечков и Мирошниченко, Чибриков и Юров, Райт и Пинелли, Стэнковен и Гюнтер. В первом периоде игроки с обеих сторон показали, что они уже стали профессионалами. Настолько классные шли броски по девяткам из любых позиций. 2:2 за 20 минут, да еще и незабитый буллит Берарда – финал удавался. И даже после шайбы Бреннана Отмана во втором периоде особой грусти не возникло – Россия моментально побежала отыгрываться, обстучав весь каркас ворот Бенджамина Годро. Да и Сергей Иванов не отставал, потащив шикарный момент Отмана, когда тот бросал из-под себя.

Афиша финала никого не удивила, но шли команды к нему по-разному. У Канады не было ни одного боевого матча – все выиграны на одном коньке. Да и с группой повезло. Их главными с позволения сказать проблемами стали Латвия – 4:2, и Беларусь – 5:2.

У России легко сложились всего две игры – с Германией и Чехией. Заставили понервничать даже в четвертьфинале с белорусами, отдав сопернику второй период. К финалу бензина оставалось мало. Да еще и на отдых перед финалом было на четыре часа меньше. С таким раскладом к третьему периоду нужно вести в счете, чтобы сыграть от обороны. Вместо этого Россия уступала в две шайбы – гол Стэнковена незадолго до перерыва стал ключевым. Приходилось постоянно бежать вперед, лезть на пятак, что габаритные канадцы позволяли крайне редко. Много играли в большинстве, но реализовали лишь одно в третьем периоде.

Юниорская сборная России по хоккею Фото: Getty Images

И пусть счет 4:3 на последних минутах позволял бороться, финального штурма не получилось. Парни были вымотаны. Такой классный финал, где обязательно должно было случиться что-нибудь эпичное в концовке, обернулся банальным голом в пустые ворота.

У России второе подряд серебро юниорки после 2019-го. Неплохо после голодовки с 2012-го по 2016-й. Выросло очередное классное поколение с несколькими топовыми игроками. Которые, если будут делать все правильно, еще побьются и с Канадой, и не только с ней. В плане наличия талантов можно быть спокойным. Но пока последнее золото ЧМ во всех возрастах по-прежнему датируется далеким 2014-м. А вот это уже напрягает. Вкус серебра и бронзы не то что надоел – от него уже тошнит.

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