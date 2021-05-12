В полуфинальном матче Юниорской хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и альметьевским «Нефтяником» произошла массовая драка.
В третьем периоде четыре хоккеиста начали потасовку возле борта. Позже к ним присоединились другие игроки, которых разнимали арбитры. Одному из судей несколько раз случайно попали по лицу.
НХЛ
Овечкин прервал 15-летнюю серию с 30+ шайбами за сезон
- «Нефтяник» обыграл «Трактор» со счетом 4:2.
- Матч проходил в Омске, в параллельном полуфинале «Ястребы» сыграют с «Салаватом Юлаевым».
НХЛ
Определились все участники Кубка Стэнли-2021
НХЛ
Овечкин стал инвестором женского ФК «Вашингтон Спирит»