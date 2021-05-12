В полуфинальном матче Юниорской хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и альметьевским «Нефтяником» произошла массовая драка.

В третьем периоде четыре хоккеиста начали потасовку возле борта. Позже к ним присоединились другие игроки, которых разнимали арбитры. Одному из судей несколько раз случайно попали по лицу.

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«Нефтяник» обыграл «Трактор» со счетом 4:2.

Матч проходил в Омске, в параллельном полуфинале «Ястребы» сыграют с «Салаватом Юлаевым».

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