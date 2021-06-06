Президент IIHF Рене Фазель заявил, что решение по участию игроков НХЛ в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине может быть принято в течение недели.

«Последние шесть недель мы активно сотрудничаем с НХЛ, профсоюзом [игроков], оргкомитетом [Игр] и Международным олимпийским комитетом (МОК). У нас нет дедлайна, но мы находимся под давлением, поскольку европейские лиги должны понимать, как им выстраивать свой календарь на следующий сезон. Думаю, что решение будет принято в течение следующей недели, в течение ближайших дней, может быть, на это потребуется чуть больше времени.

Мы уже более-менее близки к согласию по ряду вопросов, но решения нет, поэтому сейчас нужно очень аккуратно говорить о том, что будет. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы игроки НХЛ были в Пекине. Лично для меня Олимпийские игры – это турнир лучших из лучших, и он должен оставаться таким. Я не говорю, что Игры в Пхёнчхане были не очень хорошими, но наш вид спорта заслуживает того, чтобы в нем участвовали лучшие», – приводит слова Фазеля ТАСС

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Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

На ОИ-2018 в Пхёнчхане хоккеисты из НХЛ не выступали. Золото выиграла сборная России.

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