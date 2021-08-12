В матче Кубка главы городского округа Ступино между командами МХЛ «Атлант» и «Сахалинские Акулы» произошла массовая драка.

В третьем периоде игрок сахалинского клуба получил двухминутное удаление за грубый силовой прием. Во время возникшей паузы пятерка игроков «Акул» подъехала к скамейке «Атланта», после словесной разборки на льду разгорелась массовая драка. В потасовке принимало участие так много игроков, что место на скамейке штрафников закончилось. Судьи потратили около 15 минут, чтобы выписать штраф каждому провинившемуся хоккеисту. После драки матч возобновился.

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Матч за Кубок главы городского округа Ступино завершился победой «Атланта» со счетом 2:0.

В прошлом сезоне МХЛ «Сахалинские Акулы» заняли 14-е из 17 мест в Западной конференции. «Атлант» стал восьмым и вышел в плей-офф.

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