В конце третьего периода матча за третье место Кубка президента Республики Казахстана игрок усть-каменогорского «Торпедо» Стас Петросян вступил в драку с оппонентом, которая стала массовой, а за ней последовал расистки скандал: армянский хоккеист использовал жест, изображающий узкие глаза, в адрес китайца Яна Ху.

«В конце матча у нас было большинство 5 на 4. Я захожу в зону, забрасываю шайбу, и мне 91-й номер «Куньлуня» Тайлер Вон бьет клюшкой в плечо. Прилично так ударил, почувствовал через нагрудник. И началась драка, я скинул перчатки. Потом на меня налетел другой игрок. Нас разняли. Затем 8-й номер Ян Ху начал кричать мне: «Fuck you, Armenian».

Это оскорбление меня и моей нации. У меня в этот момент уже поехала голова. И на эмоциях я начал показывать эти некрасивые жесты в его сторону. Но то, что кричал он, никто не услышал, кроме меня. Перед тем парнем я уже извинился, как и он передо мной. Мы встретились после игры в тренажерном зале и пожали друг другу руки», – рассказал Петросян.

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Однако в «Куньлуни» не верят утверждениям Петросяна.

«На взгляд нашего клуба, попытка погасить конфликт обернулась очередным его разжиганием. Утверждение о том, что Ян Ху крикнул в адрес Стаса Петросяна «Fuck you, Armenian», является ложью, причем сколь наглой, столь и смехотворной.

Люди с постсоветского пространства, безусловно, знают, что фамилии, оканчивающиеся на «-ян», являются армянскими. Но игрок, родившийся в Китае, живущий в Северной Америке и к тому же носящий имя Ян, об этом понятия не имеет. Даже если бы он захотел каким-то образом оскорбить соперника, то определить его национальность по фамилии он бы никогда не смог.

К тому же по ходу матча, особенно во время конфликта, у игроков нет времени читать фамилии на спинах соперников и анализировать их происхождение. Неудивительно, что в интервью Стас Петросян посчитал нужным сделать оговорку: «То, что кричал он, никто не услышал, кроме меня».

Также ложью является последний пассаж, в котором рассказывается о встрече, беседе, взаимных извинениях и рукопожатии в тренажерном зале. Никакой беседы не было», – цитирует заявление пресс-службы «Куньлуня» shaiba.kz

В матче победил «Куньлунь» со счетом 2:1.

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