Опубликовано 16/08/2021 в 19:22 GMT

Вратарь женской юниорской сборной Канады Ив Гаскон пройдет просмотр в мужской команде. Девушка получила приглашение от команды «Гатино» из юниорской лиги Квебека.

«Для нас большая честь, что Ив согласилась участвовать в лагере. В прошлом она показала, что может соревноваться на любом уровне. У нее будет шанс проявить весь талант во время лагеря», – заявил главный тренер «Гатино» Луи Робитайль.

18-летняя Гаскон выступала за женскую команду «Патриот Сежеп де Сен-Лоран», но пропустила весь прошлый сезон, так как все женские лиги закрыли из-за пандемии коронавируса.

Спортсменка могла поехать на чемпионат мира среди женщин до 18 лет, но его также отменили из-за ковида.

В сезоне-2019/2020 голкипер в составе «Колледж Эстер-Блондин Феникс» приняла участие в 25 встречах регулярного чемпионата QMAAA, в которых одержала шесть побед при 89,3% отраженных бросков.

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