Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил перспективы сборной России на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Без НХЛ наши шансы на медали будут повыше. Но и на турнире с участием всех сильнейших сборная России способна собрать хороший состав и неплохо выступить. Всегда ставим цель выиграть золото. Но в современной ситуации серебряная или бронзовая медали станут достойным результатом. Самое главное – качество игры.

Можно попасть в призеры и одновременно остаться недовольным уровнем показанного хоккея. Или ярко взять бронзу и уехать в хорошем настроении. Если все будут ложиться под шайбу, ловить ее зубами, то ни у одного болельщика не возникнет серьезных упреков к команде.

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Одна ошибка, неправильное судейское решение или игровой нюанс могут сказаться на итоговом результате. При хорошей игре и большой самоотдаче вопросов к ребятам не будет. Это в мое время был круговой турнир, почти исключающий сюрпризы. На дистанции нам тогда приходилось проще. Сейчас можно вылететь в четвертьфинале, и никто не вспомнит, как ты играл в группе. И наоборот. Вспомните сборную Канады на последнем чемпионате мира», – сказал Третьяк в интервью «СЭ»

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

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