Российская пловчиха Юлия Ефимова устроила заплыв с защитником «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилом Сергачевым. Спортсмены проплыли 50 метров – первой бассейн преодолела Ефимова.
«Единственный раз в жизни, когда проигрывать было не обидно, а даже приятно. Спасибо за крутые эмоции», – написал Сергачев в инстаграме.
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- В составе «Тампы» Михаил Сергачев два раза выиграл Кубок Стэнли – в 2020 и 2021 годах.
- Юлия Ефимова – обладательница бронзы на дистанции 200 метров брассом в Лондоне, серебра в той же дисциплине в Рио и серебра на дистанции 100 метров тем же стилем в Бразилии.
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