Английская Премьер-лига на протяжении многих лет славилась легендарными игроками. Любители футбола еще не забыли, как в 2019 году Петр Чех завершил карьеру и покинул АПЛ с просто сумасшедшей статистикой. Думали, Чех безмятежно наслаждается заслуженной пенсией? Как бы не так – непробиваемый вратарь в шлеме теперь играет в хоккей. Уже второй сезон он защищает ворота в пять раз меньше футбольных.

Играть в хоккей – детская мечта

После завершения профессиональной карьеры футболиста Петр Чех неожиданно подписал контракт с новым клубом. С хоккейным клубом. Английская команда «Гилфорд Феникс», выступающая во втором дивизионе лиги NIHL, нуждалась в резервном вратаре. Петр Чех решил, что вот он – шанс исполнить давнюю мечту.

Хоккей Ефимова победила хоккеиста Сергачева в заплыве на 50 метров ВЧЕРА В 11:29

Дебют новоиспеченного хоккейного вратаря получился удивительно успешным. В первом периоде соперники не забросили ни одной шайбы в ворота Чеха. Основное время завершилось со счетом 2:2. Наступило время для послематчевых буллитов. И здесь Чех показал себя во всей красе. Отразил первый и последний удары соперников и принес «Фениксу» победу.

«Это была моя детская мечта – сыграть хотя бы один матч в хоккей на льду. Теперь я это сделал, и никто у меня этого не отнимет. Если у тебя есть мечта, ты стремишься к ней и делаешь все, чтобы она исполнилась. Я делал это в футболе, где все мои мечты стали реальностью. Я сказал себе, что это, возможно, моя последняя мечта, которую я хотел исполнить», – сказал Петр после волнительного матча.

Почему Чех выбрал футбол?

На официальном сайте полупрофессионального хоккейного клуба сказано, что рекордсмен сборной Чехии по футболу уверенно держится на льду. Петр хоккей полюбил и пробовал в него играть еще в юности, когда жил в Чехии: «В детстве я больше любил хоккей. Наверное, потому что там больше работы, больше ударов, которые нужно отбивать», – рассказывал Чех. Его кумиром был великий Доминик Гашек. Однако стать звездой НХЛ Чеху было не суждено.

Петр родился в скромной семье спортсменов на пенсии. Денег едва хватало на базовые расходы. А хоккейная экипировка оказалась не по карману его родителям. Маленький Петр был очень огорчен, но решил, что однажды обязательно будет играть в хоккей. И вот наконец-то, спустя 30 лет, хоккейная мечта Чеха сбывается.

Петр Чех Фото: Getty Images

Продолжение истории

С момента дебюта вратаря сборной Чехии за хоккейный клуб прошло уже два года. На лед 39-летний голкипер выходит не так часто, но показывает феноменальную статистику. За шесть матчей в составе «Гилфорд Феникс» Петр Чех отразил 94,4% бросков. На его счету еще два шатаута. Совсем недавно Петр подписал с «Фениксом» новый контракт. Срок соглашения будет действовать еще один год.

КХЛ Зарипов объявил о завершении карьеры в конце сезона ВЧЕРА В 08:39