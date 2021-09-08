Международная федерация хоккея дисквалифицировала на пять лет президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.
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«Совет привел достаточные доказательства того, что Басков пытался напрямую влиять на других людей, чтобы они поддержали правительство Беларуси, а также угрожал белорусским спортсменам и дискриминировал их из-за политических убеждений, нарушая Кодекса поведения ИИХФ. Совет также установил, что Басков злоупотребил своим положением, чтобы поддержать нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко, нарушив статью 5 Олимпийской хартии», – гласит сообщение на официальном сайте IIHF.
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Совет также провел расследование о связи Баскова со смертью активиста Романа Бондаренко в ноябре 2020 года. Организация не нашла доказательств активного участия Баскова в нападении на Бондаренко, но пришла к выводу, что нельзя исключать присутствие президента ФХБ на месте событий.
  • ФХБ уже заявила, что считает недопустимой позицию IIHF, так как Баскова, по мнению Федерации хоккея Беларуси, дисквалифицировали за выражение личной гражданской позиции.
  • Белорусская федерация планирует обжаловать решение IIHF в Спортивном арбитражном суде Лозанны.
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