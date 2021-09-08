Международная федерация хоккея дисквалифицировала на пять лет президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

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«Совет привел достаточные доказательства того, что Басков пытался напрямую влиять на других людей, чтобы они поддержали правительство Беларуси, а также угрожал белорусским спортсменам и дискриминировал их из-за политических убеждений, нарушая Кодекса поведения ИИХФ. Совет также установил, что Басков злоупотребил своим положением, чтобы поддержать нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко, нарушив статью 5 Олимпийской хартии», – гласит сообщение на официальном сайте IIHF

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Совет также провел расследование о связи Баскова со смертью активиста Романа Бондаренко в ноябре 2020 года. Организация не нашла доказательств активного участия Баскова в нападении на Бондаренко, но пришла к выводу, что нельзя исключать присутствие президента ФХБ на месте событий.

ФХБ уже заявила, что считает недопустимой позицию IIHF, так как Баскова, по мнению Федерации хоккея Беларуси, дисквалифицировали за выражение личной гражданской позиции.

Белорусская федерация планирует обжаловать решение IIHF в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

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