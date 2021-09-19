Не очень спортивный сюжет развернулся на матче детского хоккейного турнира: юных спортсменов судил нетрезвый рефери, который не всегда мог удержать равновесие на льду.
Судья держался за бортик, чтобы не упасть, но не удержал равновесие, когда наклонился за шайбой – он упал и прокатился по льду. Видео эпизода, обильно сдобренное нецензурной лексикой, выложил телеграм-канал Baza – его можно посмотреть по ссылке.
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- Комичный эпизод произошел во время игры между «Академией Харламова» и «Спартак-Спорттехом».
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