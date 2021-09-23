IIHF опубликовала расписание олимпийского хоккейного турнира. Сборная России начнет путь за золотом со встречи со Швейцарией.
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Расписание групповых игр России:
НХЛ
Капризов остается в НХЛ – продлил контракт с «Миннесотой» на $45 млн
ВЧЕРА В 04:42
9 февраля. Россия – Швейцария (11:40 мск)
11 февраля. Дания – Россия (07:10 мск)
12 февраля. Россия – Чехия (16:10 мск)
Матчи квалификационного раунда плей-офф пройдут 15 февраля. 16 февраля состоятся четвертьфиналы, 18-го – полуфиналы. 19-го будет разыграна бронза, а на следующий день состоится финал (07:10 мск).
  • НХЛ согласилась отпустить игроков в Пекин при условии, что в Китае не ухудшится эпидемиологическая ситуация.
  • Сборная Россия выиграла олимпийский турнир в Пхёнчхане-2018.
Результаты хоккейных матчей
НХЛ
Капризов подпишет контракт с «Миннесотой» на 5 лет, зп – $9 млн
01/09/2021 В 11:35
НХЛ
«Никакой спешки». Генменеджер «Миннесоты» – о контракте с Капризовым
17/08/2021 В 06:18