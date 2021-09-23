Опубликовано 23/09/2021 в 20:29 GMT

IIHF опубликовала расписание олимпийского хоккейного турнира. Сборная России начнет путь за золотом со встречи со Швейцарией.

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Расписание групповых игр России:

НХЛ Капризов остается в НХЛ – продлил контракт с «Миннесотой» на $45 млн ВЧЕРА В 04:42

9 февраля. Россия – Швейцария (11:40 мск)

11 февраля. Дания – Россия (07:10 мск)

12 февраля. Россия – Чехия (16:10 мск)

Матчи квалификационного раунда плей-офф пройдут 15 февраля. 16 февраля состоятся четвертьфиналы, 18-го – полуфиналы. 19-го будет разыграна бронза, а на следующий день состоится финал (07:10 мск).

НХЛ согласилась отпустить игроков в Пекин при условии, что в Китае не ухудшится эпидемиологическая ситуация.

Сборная Россия выиграла олимпийский турнир в Пхёнчхане-2018.

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