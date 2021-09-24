Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок вернулся на пост коуча национальной команды. Об этом рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
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«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», – приводит слова Третьяка ТАСС.
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  • Предыдущим тренером сборной России был Валерий Брагин.
  • Олег Знарок стал чемпионом мира-2014 и Олимпийским чемпионом-2018 во главе национальной команды.
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