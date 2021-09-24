Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок вернулся на пост коуча национальной команды. Об этом рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», – приводит слова Третьяка ТАСС.
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- Предыдущим тренером сборной России был Валерий Брагин.
- Олег Знарок стал чемпионом мира-2014 и Олимпийским чемпионом-2018 во главе национальной команды.
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