Обновлено 24/09/2021 в 11:11 GMT

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок вернулся на пост коуча национальной команды. Об этом рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», – приводит слова Третьяка ТАСС

КХЛ «Спартак» уволил Знарка. Его команда сгорела в серии ЦСКА 0-4 24/03/2021 В 13:14

Предыдущим тренером сборной России был Валерий Брагин.

Олег Знарок стал чемпионом мира-2014 и Олимпийским чемпионом-2018 во главе национальной команды.

НХЛ Русские хоккеисты проваливаются в «Бостоне». Мешают алкоголь, языковой барьер и недоверие тренеров 31/05/2019 В 07:12