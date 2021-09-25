Люк Тардиф сенсационно победил на выборах нового президента Международной федерации хоккея. Немец Франц Райндль считался главным фаворитом голосования, но выиграл 68-летний француз.
Ранее организацию более 20 лет возглавлял швейцарец Рене Фазель. По правилам, для назначения на пост главы IIHF кандидату требовалось набрать более 50% голосов всех делегатов. Для выявления победителя потребовалось 4 тура голосования. В заключительном туре Тардиф набрал 67 голосов (63,21%) против 39 голосов у Райндля (36,79%), сообщает официальный сайт IIHF.
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Кроме Тардифа и Райндля на пост главы Международной федерации хоккея претендовали чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, а также белорус Сергей Гончаров. Люк Тардиф входил в совет IIHF с 2012 года.
- Занимавший пост президента с 1994 года Рене Фазель заранее объявил о неучастии в выборах и покинул пост.
- В 2006 году Люк стал первым в истории президентом Федерации хоккея Франции, и на протяжении следующих 15 лет не расставался с этой должностью.
- Тардиф с 2008 года возглавлял финансовый комитет IIHF.
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