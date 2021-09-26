Нападающий «Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин прокомментировал возвращение Олега Знарка на пост главного тренера национальной команды, а также ответил на слухи об отказе выступать за сборную.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

– Новость номер один – в сборную вернулся Олег Знарок. Когда узнали об этом и как отреагировали?

Хоккей Знарок назначен главным тренером сборной России ВЧЕРА В 11:11

– Узнал от самого Олега Валерьевича. Он позвонил Алисе, и мы оба узнали. У нас была ночь, поэтому на тренировке был вялым. Конечно, мы обрадовались этой новости. И я лично очень рад. Да, у нас сейчас немного другие отношения, но в сборной будут отношения «игрок–тренер». По-другому не может быть. Если он меня, конечно, возьмет.

Если говорить о самом назначении, то Олег Валерьевич в представлениях не нуждается. Он побеждал со сборной России, умеет сплачивать людей вокруг себя. Считаю, это правильный человек для сборной. Вне зависимости от того, буду я приглашен или нет.

– Как восприняли новость о том, что НХЛ может поехать на Олимпиаду?

– Был очень рад. Надеюсь попасть в команду. Я не выступал на Олимпийских играх, поэтому были только позитивные эмоции.

– Ходят слухи, что вы отказывались выступать за сборную.

– Никогда не доходили такие слухи. Может быть, кто-то из болельщиков так думает, но это неправда. Я всегда рад выступать за сборную. Просто так никогда не отказывался. Иногда были причины, чтобы не приезжать – например, травмы. Я всегда рад и горд выступать за страну. Мы играем не только за тренера и друг за друга, а прежде всего за Россию, за людей, которые живут в нашей стране и желают нам победы, – сказал Панарин в интервью РИА «Новости»

Олег Знарок вернулся на пост главного тренера сборной России 24 сентября.

Коуч привел национальную команду к победе на ЧМ-2014 и Олимпиаде-2018.

Артемий Панарин женат на дочери Олега Знарка – Алисе.

НХЛ Панарин: «Меня не позовут на Олимпиаду? В теории заговора не верю» 18/08/2021 В 19:55