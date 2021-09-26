Нападающий «Кременчука» Андрей Денискин удален до конца матча с «Донбассом» за расистский жест в адрес темнокожего хоккеиста соперника, 24-летнего Джейлена Смерека.

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Денискин почистил перед темнокожим хоккеистом «Донбасса» невидимый банан и сделал вид, что ест его. Игрока удалили до конца встречи. Пресс-служба УХЛ сообщает, что поведение игрока будет рассмотрено во время заседания дисциплинарного комитета. Против форварда «Кременчука» начнется дисциплинарное разбирательство, сообщает Страна.UA

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После четырех встреч «Кременчук» занимает первое место в таблице лиги, «Донбасс» – второй.

Обе команды набрали по шесть баллов.

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