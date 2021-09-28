Алексей Жамнов официально назначен главным тренером сборной России.

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Назначить Жамнова на пост коуча национальной команды рекомендовал экспертный совет ФХР. Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

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«С учетом важности предстоящих Олимпийских игр в Пекине, Федерация хоккея России приняла решение созвать экспертный совет из авторитетных представителей хоккея для согласования кандидатуры главного тренера национальной сборной России.

Заседание совета состоялось 27 сентября. Оно прошло при участии трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, олимпийского чемпиона Валерия Каменского, олимпийского чемпиона Алексея Жамнова, чемпиона мира, серебряного призера и лучшего игрока ОИ-1998 Павла Буре.

После продолжительных обсуждений большинством голосов совет рекомендовал назначить главным тренером национальной сборной России Алексея Жамнова», – говорится в сообщении на официальном сайте ФХР

24 сентября президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объявил о возвращении Олега Знарка на пост главного тренера сборной России. Но спустя 3 дня отказался от своих слов.

Знарок привел национальную команду к победе на ЧМ-2014 и Олимпиаде-2018.

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