Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объяснил решение экспертного совета ФХР назначить главным тренером сборной России Алексея Жамнова.

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«Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Жамновым, нам важно думать на несколько циклов вперед. Он умеет выстраивать отношения с разными поколениями хоккеистов, сильный стратег, мотиватор и психолог.

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Решение рекомендовать ФХР заключить контракт с Жамновым в качестве главного тренера сборной России было продиктовано, в частности, участием в Олимпийских играх хоккеистов НХЛ. При этом важно отметить, что пока официального решения об участии НХЛ еще нет. Как известно, оно будет до 10 января.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов, мы благодарим их за согласие работать на этой должности. Эти опытные специалисты будут помогать нашей команде во время подготовки и участия в Олимпиаде», – приводит слова Третьяка официальный сайт ФХР

Также назначение Жамнова на пост главного тренера национальной команды прокомментировал член экспертного совета при ФХР Валерий Каменский: «У совета было несколько кандидатов, в том числе Алексей Жамнов и Олег Знарок. После долгих дебатов большинство членов совета поддержало кандидатуру Жамнова. Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звездами из НХЛ».

24 сентября президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк объявил о возвращении Олега Знарка на пост главного тренера сборной России. Но спустя 3 дня отказался от своих слов.

Алексей Жамнов – генеральный менеджер московского «Спартака», а также член Правления и куратор конференции «Центр» Ночной Хоккейной Лиги.

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