28 сентября на сайте Федерации хоккея России (ФХР) появилась новость : «Экспертный совет рекомендовал назначить Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею». Почему, зачем и откуда взялось такое решение – непонятно. Ведь буквально за четыре дня до этого Владислав Третьяк заявил журналистам, что главным тренером на Олимпийской лавке будет Олег Знарок.

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Изначально руководство ФХР собиралось везти сборную России в Пекин во главе с Валерием Брагиным и его помощниками. Все уже давно привыкли, что главный тренер СКА – тренер национальной команды. Но чемпионат мира-2021, в котором россияне проиграли в четвертьфинале молодежному составу Канады, все испортил. На Брагина свалился шквал критики и негодования, после которого ему бы вряд ли доверили главный турнир четырехлетия.

Хоккей Третьяк объяснил назначение Жамнова главным тренером сборной России 28/09/2021 В 09:25

Валерий Брагин в четвертьфинале ЧМ-2021 Россия – Канада Фото: Getty Images

Второй вариант, который ожидался от глав ФХР – назначение на пост главного Олега Знарка. На прошлых Олимпийских играх Россия забрала золото, и главным тренером был именно Олег Валерьевич. Его кандидатура устраивала многих, даже в правительстве ее поддержали. Знарок уже подписал контракт, осталась подпись со стороны федерации, но помимо ФХР есть и другие сильные руководители, которых не устроила кандидатура Знарка. Появилось еще два варианта: Игорь Никитин или Сергей Федоров.

27 сентября состоялось заседание экспертного совета «из авторитетных представителей хоккея для согласования кандидатуры главного тренера национальной сборной России». В нем принимали участие трехкратный олимпийский чемпион и президент ФХР Владислав Третьяк, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, олимпийский чемпион Валерий Каменский, олимпийский чемпион Алексей Жамнов, чемпион мира, серебряный призер и лучший игрок ОИ-1998 Павел Буре.

Именно на нем определили, что Жамнов, ранее входивший в штаб сборной России – вариант, которым все члены совета более-менее довольны. Знарок и Брагин выступят в роли консультантов Алексея Жамнова.

Олег Знарок был не идеальным вариантом, но по крайней мере оптимальным, про Жамнова так сказать нельзя. Он не то чтобы не выигрывал чемпионаты мира и Олимпийские игры, будучи главным тренером сборной. Главным он не был вообще! Генеральным менеджером – да, тренером в «Спартаке» – да, входил в штаб сборной – да, но главным… никогда! В своей хоккейной карьере он играл в ряде клубов НХЛ, но это было аж 15 лет назад. За это время в северной Америке многое изменилось, так что рассчитывать на его знания об игре в НХЛ (что важно, потому что энхаэловцы едут Китай) совсем не кажется разумной идеей.

Мы знаем, как работает Олег Знарок, именно при нем Россия брала последнее золото чемпионата мира и Олимпийских игр, знаем, каков в деле Валерий Брагин, но чего ждать от «красной машины» Алексея Жамнова, ни разу не управлявшего никакой командой – неизвестно. Даже если принять за факт легенду, что именно он решился выпустить Никиту Гусева в финале Олимпиады-2018, чем спас Россию от провала.

Олег Знарок и Алексей Жамнов в центре в финале Олимпиады-2018 Фото: Getty Images

Простыми словами Алексей Жамнов стал золотой серединой, которая устроила всех руководителей российского хоккея. И Знарок тоже будет на лавке, просто тандем будет выглядеть, как «Жамнов-Знарок», а не наоборот, как планировалось ранее.

Решения в ФХР меняются со скоростью света. Кто будет отвечать в случае провала в Пекине: руководство федерации или созданный на коленке «экспертный совет»? Одно понятно точно – с таким бардаком внутри федерации результатов от сборной ждать не стоит. Надеяться можно, ждать – нет.

Хоккей Жамнов назначен главным тренером сборной России вместо Знарка 28/09/2021 В 08:05