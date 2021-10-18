Руководство Федерации хоккея России утвердило состав тренерского штаба национальной команды на Олимпийские игры-2022.
Главным тренером сборной России назначен Алексей Жамнов. В тренерский штаб вошли Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков, а генеральным менеджером станет Илья Ковальчук, сообщает Sport24.
- Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.
- Сборная России сыграет в группе В с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
КХЛ
Ковальчук покинул «Авангард». Он вернется в НХЛ
КХЛ
Быков: «Ковальчук – дядька, строящий мост между ТШ и игроками»
КХЛ
«Успел поплакать от счастья». Игроки «Авангарда» – о победе в КГ