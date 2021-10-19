Главный тренер «Днепра» Дмитрий Пидгурский жестко прошелся по игрокам после разгромного поражения от «Мариуполя» со счетом 1:8.
«На такую команду надо выходить с яйцами, а когда у тебя яиц нет, нечего выходить. Вратарь? Он сегодня отыграл здорово. В чем причина? Я уже сказал. Некоторые хоккеисты вышли с омлетом вместо яиц, все, спасибо», – приводит слова Пидгурского Xsport.
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- На старте чемпионата УХЛ «Днепр» проиграл семь матчей из 10.
- Клуб из Херсона занимает шестое место в таблице из восьми.
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