Главный тренер «Днепра» Дмитрий Пидгурский жестко прошелся по игрокам после разгромного поражения от «Мариуполя» со счетом 1:8.

«На такую команду надо выходить с яйцами, а когда у тебя яиц нет, нечего выходить. Вратарь? Он сегодня отыграл здорово. В чем причина? Я уже сказал. Некоторые хоккеисты вышли с омлетом вместо яиц, все, спасибо», – приводит слова Пидгурского Xsport

КХЛ «Сочи» и «Авангард» устроили драку 3х3 после стартовой сирены 14 ЧАСОВ НАЗАД

На старте чемпионата УХЛ «Днепр» проиграл семь матчей из 10.

Клуб из Херсона занимает шестое место в таблице из восьми.

НХЛ Кучерову грозит операция. Его сломали в игре с «Вашингтоном» 15 ЧАСОВ НАЗАД