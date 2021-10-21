Тренировать сборную России в Пекине должен был Валерий Брагин. Потом Олег Знарок. Потом Алексей Жамнов. Генменеджер – Роман Ротенберг. А, нет, уже Илья Ковальчук. А уже, вроде, и не он – Илья стал менеджером по работе с игроками НХЛ. А что это вообще за должность?

На первый взгляд, происходит какая-то вакханалия. Мало того, что решения сами по себе спорные, так еще последовательности никакой нет: новый тренер продержался на посту всего два дня, после чего получил должность консультанта, что в сборной России равносильно увольнению. Да и с Кови не до конца понятно, в каком он будет статусе. И вообще, он же пока не завершил карьеру игрока, куда он сразу генменеджером?

Канаде такое веселье может присниться только в страшном сне. А нам нужно разобраться, кто все-таки и в каком статусе повезет команду в Пекин. По крайней мере, на 21 октября.

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Почему Жамнов, а не Знарок?

Медиа слишком быстро подхватили новость о возвращении Знарка в сборную. По факту, официального заявления не было – никакого релиза на сайте ФХР. Искра пошла после слов Владислава Третьяка нескольким журналистам. Да, как правило, такие истории обычно подтверждаются официальными публикациями спустя пару часов или дней. Но в этот раз все получилось по-другому. Не будем гадать, по какой причине. В медиа самая распространенная версия – Знарка не согласовали на самых верхах.

Олег Знарок недоволен Фото: Imago

Безусловно, кандидатура Олега Валерьевича выглядела оптимальной – опыта работы на турнирах любого уровня и с любым подбором исполнителей из действующих коучей нет ни у кого. Разве что, у Владимира Крикунова, но при всем уважении он для таких задач слишком возрастной. Знарок умеет настраивать и сплачивать игроков, защищает их от любого негатива – в общем, отец солдатам. Но пришлось искать кого-то еще, для чего собрался экспертный совет.

Меняя тренеров сборной каждые год-два, российское хоккейное руководство загнало себя в ловушку. В итоге ни у одного действующего специалиста не оказалось достаточно опыта для решения такой тяжелой задачи. Все предшественники Знарка уже не тренируют – кроме 71-летнего Крикунова. Илья Воробьев, Алексей Кудашов и Валерий Брагин поработали немного да и не сказать, что позитивно – ни при ком из них сборная еще не доходила до финала. Помимо них, есть еще Игорь Никитин. Но он никогда не сталкивался с НХЛ, а по сравнению с КХЛ и европейским хоккеем это совсем другой мир.

Алексей Жамнов Фото: Getty Images

А вот Алексей Жамнов там выступал и выступал неплохо. На турнире, где подавляющее большинство игроков по обе стороны площадки именно оттуда, это неоспоримое преимущество. Еще он помогал Знарку в Пхёнчхане, а Илье Воробьеву и Алексею Кудашову – на ЧМ. По слухам, именно Жамнов выпустил Никиту Гусева в той легендарной смене, когда сборная России сравняла в меньшинстве на последних минутах олимпийского финала против немцев.

Очевидного решения вопроса тут не было изначально. Выбор сложный, насколько он окажется правильным, увидим. А пока – дальше.

Что будет делать Ковальчук?

Помимо главного тренера, команде нужен генеральный менеджер. Они делятся на два типа. Первый – те, кто непосредственно формируют состав, оставляя тренерам исключительно игровой процесс. Так почти всегда делают канадцы и американцы, а самый яркий пример – Уэйн Гретцки, под чьим руководством Канада выиграла Солт-Лейк-Сити-2002. Из близких к российскому хоккею примеров – Павел Буре: по словам Русской ракеты, именно он выбирал игроков перед Турином-2006 при таких мэтрах на скамейке, как Владимир Крикунов, Валерий Белоусов и Борис Михайлов. Да и сам Жамнов поработал в «Витязе», «Атланте» и «Спартаке» именно в таком ключе.

Второй тип – администраторы. Они следят за тем, чтобы у команды на период чемпионата все было в порядке, всего хватало, никто не мешал, но к решениям по составу особого отношения не имеют.

18 октября новый главный тренер объявил, что генменеджером будет Илья Ковальчук. Это стало реальным шоком. Во-первых, потому что в планах Кови на ближайшее будущее уход со льда не числился. Он по-прежнему тренировался и искал команду. Во-вторых, администратором он точно не будет, но и решать за Жамнова – это перебор. Хотя, конечно, в специфике НХЛ Ковальчук разбирается не хуже, плюс можно вернуться к примеру Буре в Турине.

Жамнов попытался изменить определение «генеральный менеджер». Илья – великолепный лидер, прошедший через пять (!!!) Олимпиад и умеющий держать раздевалку. Он заведет команду, подскажет молодым – у него это неплохо получалось в Пхёнчхане-2018 и в «Авангарде». Пора выйти на новый уровень, только вот на лед против звезд НХЛ ему уже поздновато. Да и не нужно – там эту работу сделает Ови. Отсюда родилась такая интересная функция.

Илья Ковальчук Фото: Getty Images

Для Кови сценарий получается крутой: съездит еще на одну топ-Олимпиаду, будет рядом с командой – все равно пока не может найти себе клуб. А перед плей-офф, глядишь, и вариант появится. Или уже набираться сил перед следующим сезоном. А может, ему так понравится, что он останется функционером? Этого пока наверняка не скажет даже сам Илья.

А дальше вмешалась ФХР, дав понять, что ее решения еще что-то значат, что тренер не назначает генерального менеджера и что вообще-то Олимпиада – не место для авантюрных назначений на столь высокую должность, которая подразумевает не только работу в раздевалке. А поэтому в соцсетях придумала Ковальчуку статус «менеджер по работе с игроками НХЛ».

Понятно, что функционал от этого не поменяется, просто пост генменеджера остается пустым. Возможно, его так никто и не займет, но без администраторов сборная в любом случае не останется: Роман Ротенберг никуда не уходит и, скорее всего, сосредоточится на организационных вопросах. Для этого он изначально и приходил в российский хоккей.

Кто еще войдет в штаб?

Помимо Ковальчука, Жамнов назвал еще четыре имени: Сергей Федоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

По Гончару и Набокову все понятно: первый будет отвечать за защиту, второй – за вратарей. Оба – великолепные в прошлом игроки, а в настоящем – тренеры, которые занимаются тем же самым, что будут делать в Пекине. Гончар после завершения карьеры в «Питтсбурге» в 2015-м тут же перешел на лавку и покинул ее только в прошлом году, а Набби тренирует голкиперов «Сан-Хосе».

Тренеры сборной России по хоккею Алексей Кудашов, Илья Воробьев Фото: Getty Images

Кто из пары Федоров-Кудашов будет отвечать за нападение, а кто за большинство, пока непонятно. Как игрок, Федоров собрал больше регалий, но тренер Кудашов пока выглядит сильнее – особенно на фоне последних результатов ЦСКА. Более того, Жамнов помогал Кудашову, пока тот работал главным тренером сборной в 2019-м – больших результатов не добились, но друг с другом отлично познакомились.

Ох, и непросто же будет против Канады с Джоном Купером, Барри Тротцем, Питером Дебуром и Брюсом Кэссиди. Если Россия, конечно, с ней встретится. Главное – чтобы громкие новости на этом закончились: России на Олимпиадах и без этого хватает проблем.

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