Главный тренер сборной России Алексей Жамнов находится в поездке по Северной Америке в рамках подготовки к зимней Олимпиаде-2022. Он рассказал о встречах с российскими хоккеистами НХЛ, которые являются кандидатами на поездку в Пекин, а также о возможных кадровых решениях.

О разговоре с Панариным

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Артемий Панарин играет довольно-таки неплохо. Разговаривали с ним после матча. Он много сейчас концентрируется на передачах. У него есть возможность завершить момент, нанести бросок, а он больше ищет партнера. Надеюсь, Тема учтет все, что мы ему сказали после игры.

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Артемий Панарин, «Рейнджерс» Фото: Getty Images

О травме Кучерова

Мы общались с Никитой Кучеровым. Его восстановление идет неплохо. Сам он на позитиве, и думаю, к Олимпиаде будет готов на 100 процентов. Все-таки та травма беспокоила его не первый год. И было принято решение сделать операцию. Думаю, уже в декабре он будет в строю, начнет играть за «Тампу».

О возможном капитане и роли Овечкина

Мы со всеми ребятами из «Вашингтона» и «Тампы» встречались перед матчем. Овечкин готовится к Олимпиаде, сам все прекрасно понимает. У нас состоялась хорошая беседа. Все ребята готовы и понимают: клуб и сборная – две разные вещи. Что на Олимпиаде нужно больше поработать на команду. И все с этим согласны. Надеюсь, что в этом плане не возникнет проблем. Все ребята, которые прилетят на Олимпиаду, будут отдаваться полностью.

Станет ли Овечкин капитаном? Рано об этом говорить. Ясно, что Овечкин – лидер, капитан своей команды в НХЛ. Мы ближе к Олимпиаде определимся, ребята сами выберут. Но, я думаю, тут вопросов быть не должно. Все догадываются, кто будет капитаном.

Александр Овечкин, «Вашингтон» Фото: Getty Images

Сыграет ли Кузнецов в Пекине

Мы каждый день контактируем и с лигой, и с профсоюзом игроков НХЛ. Илья Ковальчук полностью занимается этим вопросом. У нас в ближайшее время, к концу этой недели, будет полная информация. Могу сказать честно: шансы на то, что Кузнецов может сыграть в Пекине есть. Но просто надо понимать, какие именно сделать правильные шаги. А с Кузнецовым мы еще раз встретимся и снова поговорим.

О вратарской бригаде на Олимпиаде

В этом сезоне мы еще вживую не видели Сергея Бобровского – только по телевизору. Но видели Андрея Василевского и оценили, как здорово за «Рейнджерс» играл наш вратарь Игорь Шестеркин.

Тут еще нужно учесть, что многие команды действуют в разном стиле. Например, у того же Шестеркина больше работы, чем у Василевского. Я думаю, Женя Набоков определится в этом плане, какая вратарская бригада у нас будет на Олимпиаде. Но ясно, что Василевский на данный момент – номер один во всей лиге.

В матче с «Вашингтоном» на наших глазах он творил чудеса. И правильно говорят, что вратарь – половина команды. «Тампа» так сильно концентрируется на нападении, потому что знает: у них есть голкипер, который всегда выручит.

Андрей Василевский, «Тампа-Бэй» Фото: Getty Images

О возможном составе и отказниках

Правильно говорить, что у нас есть круг кандидатов и мы за каждым из них наблюдаем. Нам главное, чтобы ребята подошли к Играм в наилучшей форме. И еще важно сделать баланс во всех звеньях. Мы не зацикливаемся на ком-то конкретно, смотрим везде, и в КХЛ тоже.

Понятно, что есть ребята, чьи позиции не вызывают вопросов. Мы теперь сконцентрированы на том, чтобы в Пекине у нас сложился хороший коллектив. Чтобы не было обиженных, как иногда случается: мол, я играю столько-то, а кто-то – больше. Мы эту мысль до всех старались донести, с кем встречались здесь. У нас такого не будет. В сборной нужно работать не на себя, а на команду, и все ребята это прекрасно понимают, я это вижу.

В плане коммуникаций проблем никаких нет, негатива – тоже. Всем, с кем мы виделись, донесли свое видение, как мы хотим играть на Олимпийских играх. Показали видео, другой материал, у нас его тут достаточно много. Каждый день сидим вместе, работаем. И постепенно этот материал будем ребятам отправлять – отдельно защитникам, отдельно нападающим.

В данный момент отказников точно нет. Все хотят ехать, желание огромное. Позитивный настрой, правильно сказано. Все ребята прекрасно понимают наши задачи и то, что мы от них ждем. Задача одна – выступить достойно.

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