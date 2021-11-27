Для молодежного хоккея этот год выдался очень мрачным. Две смерти совсем юных парней. В марте болельщиков шокировала новость о смерти защитника МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга 19-летний Тимур Файзутдинов. 27 ноября еще одно горькое известие ударило по спортивному миру. Хоккеист молодежной команды московского «Динамо» Валентин Родионов скончался после того, как ему стало плохо во время игры.

Смерть Валентина Родионова

Ad

21 ноября во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Говорят, что перед этим парень жестко столкнулся с бортом. Хоккеисту сразу же оказали первую помощь, после чего доставили в клинику и экстренно прооперировали. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Однако ничего не смогли сделать – операция не помогла. Валентин был введен в медикаментозную кому, из которой уже не вышел. Родионов скончался в больнице в возрасте 16 лет.

НХЛ «Эту игру запомнит мой сын». Иностранцы о хет-трике Овечкина 2 ЧАСА НАЗАД

Родионов с сезона-2018/19 играл в Открытом первенстве Москвы среди команд 2005 года рождения. Игрок довольно успешно выступал на позиции защитника. В текущем сезоне он провел всего два матча. «Динамо» уже выразило соболезнования родным и близким спортсмена.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея. Мы скорбим вместе с вами.

КХЛ сообщила, что все матчи лиги, МХЛ и ВХЛ в воскресенье 28 ноября начнутся с минуты молчания в память о Родионове. Взрослое «Динамо» в этот день проведет дерби со «Спартаком». Молодежка «Динамо» в понедельник встретится со «СКА-1946».

Смерть Тимура Файзутдинова

В этом году трагическая смерть Валентина Родионова, к сожалению, не стала единственной. В марте в ярославской больнице скончался защитник МХК «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов. 12 марта в голову Тимуру во время игры с «Локомотивом» попала шайба. Со льда парня унесли на носилках и экстренно доставили в больницу. Медики приложили все силы для того, чтобы спасти хоккеиста, но прогнозы день ото дня становились мрачнее. Родители Тимура бросились в Ярославль. И поначалу хотели увезти сына в московскую клинику – шайба пробила сонную артерию, повредила позвонки у шеи, нужно было вмешательство нейрохирургов со специальным оборудованием. Ярославские врачи предостерегали – опасно. Решили не рисковать, и уже днем 16-го Тимура не стало.

Тимур Файзутдинов Фото: Other Agency

Спортивные врачи еще после смерти Файзутдинова предупреждали о необходимости пересмотреть отношение к экипировке молодых игроков. «Характер травмы определить сложно, но, учитывая вес шайбы и скорость, с которой она летит, последствия в таких случаях всегда будут тяжелыми. Если такой инцидент уже произошел, то, полагаю, ответственным надо пересмотреть правила использования защиты шеи у молодых хоккеистов», – сказал спортивный врач и хирург петербургской городской больницы Святого великомученика Георгия Алексей Амеличев.

НХЛ У Овечкина лучший старт в карьере. В 36 так не играл даже Гретцки 25/11/2021 В 10:28