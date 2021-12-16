Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, в 2019 году дисквалифицированный IIHF на четыре года за употребление кокаина, не выступит в составе сборной России на Олимпиаде-2022 года в Пекине. Международная федерация отказала хоккеисту в сокращении наказания.
«Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного», – заявил президент IIHF Люк Тардиф.
Несмотря на неучастие в Олимпиаде, Кузнецов продолжит выступать в НХЛ, на которую не распространяются наказания IIHF.
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Источник – «Р-Спорт»
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