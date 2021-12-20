Российская власть всерьез взялась за спорт. Закон о Fan ID уже принят и вот-вот будет утвержден. Он ориентирован в первую очередь на футбол – активных во всех смыслах болельщиков в других видах не так много, и они мало кого волнуют.
Параллельно Госдума одобрила другой закон, направленный уже на спортсменов. Он обязует всех игроков в возрасте до 23 лет платить компенсацию при переходе в иностранные клубы. Очевидно, создан он в первую очередь для хоккея – любимой дисциплины российской верхушки и единственной, где еще присутствует систематический отток талантов. Но, похоже, и здесь он скоро прекратится.
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Фото: Getty Images
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Кому и зачем это надо
Компенсацию стране за отъезд в НХЛ платили еще первые легально покидавшие родину советские хоккеисты. Первопроходец в этом направлении Сергей Пряхин отчислял Совинтерспорту 70% зарплаты – на часть из этих денег его «Крылья Советов» купили новую заливочную машину и автобус, который отправился на пенсию только в конце 00-х/начале 2010-х.
Формально мера была направлена на то, чтобы хоть как-то помочь спорту в стране, экономика которой вот-вот готовилась лопнуть. Со временем контролировать переходы хоккеистов стало невозможно, а многие, как Вячеслав Фетисов, заговорили с чиновниками о компенсации в гораздо более ультимативной форме. До появления в российском хоккее больших денег зацепиться за мечтающих о Кубке Стэнли хоккеистов или хотя бы заработать на их переезде было крайне тяжело.
Вячеслав Фетисов
Фото: Getty Images
Попытки остановить утечку талантов возобновила КХЛ. Газонефтяные деньги привлекли ветеранов, но появление в лиге Яромира Ягра и Сергея Федорова – скорее имиджевые сделки. Молодежь, смотрящая больше на перспективы роста, чем на сиюминутную прибыль, по-прежнему предпочитала заокеанскую карьеру, а падение курса рубля в 2014-м вернула в Северную Америку колебавшихся между деньгами и трофеями.
Меморандум о взаимопонимании между КХЛ и НХЛ упорядочил взаимоотношения двух лиг – теперь они не могут просто так переманить игрока к себе при действующем контракте на другом континенте. Но он никак не останавливает хоккеистов, желающих отправиться за Кубком Стэнли. Если игрок хочет уехать, он так или иначе договаривается с клубом. Либо через компенсацию, либо с краткосрочным контрактом, либо с возможностью его расторжения.
Александр Никишин
Фото: Getty Images
Отток игроков лишает сборную России мощи на главных турнирах с точки зрения широкого зрителя – на чемпионате мира и Олимпиаде, которая рискует вновь пройти без НХЛ. Особенно остро проблема касается вратарской линии – кого из КХЛ совершенно точно можно везти в Пекин? А отсутствие золота ЧМ с 2014-го расстраивает высокое начальство, ностальгирующее по ежегодным победам Михайлова-Петрова-Харламова и Крутова-Ларионова-Макарова.
Поэтому главный деятель российского хоккея Роман Ротенберг взялся за решения вопроса другим способом: стал собирать перспективных игроков в СКА, привязывая их к себе как можно крепче. Но и это не помогло: его главный протеже Василий Подколзин при первой же возможности отправился в «Ванкувер». Это стало последней каплей.
Василий Подколзин
Фото: Getty Images
Что получит российский хоккей
Объяснение закона простое и благородное: родина вкладывала деньги в развитие игрока (все СДЮШОР по-прежнему существуют в основном на бюджетные или околобюджетные средства), а плоды пожинают не отечественные клубы, а иностранные. Будьте добры вернуть потраченное на ваше обучение.
Если хоккеист является не суперталантом, а просто перспективным или качественным игроком, едва ли ему предложат огромные деньги. Часть съедят высокие североамериканские налоги, еще кусок нужно будет отдать Министерству спорта – размер пока неизвестен, но почти наверняка он станет заградительным для тех, кто хочет пробиваться в НХЛ через низшие лиги. И совершенно точно без помощи родителей не справятся игроки канадской молодежной лиги CHL – многие и так живут в принимающих семьях, чтобы сэкономить на апартаментах.
Роман Ротенберг, президент ФХР Владислав Третьяк, Россия
Фото: Getty Images
Безусловно, закон не остановит ни суперзвезд любого возраста, ни игроков в самом соку – как Кирилла Капризова, который отправился в «Миннесоту» как раз в 23. Но в среднесрочной перспективе счет молодых российских хоккеистов в Америке приблизится к нулю – все будут оставаться в МХЛ и ВХЛ. Таким образом ФХР, уже выступившая с безоговорочной поддержкой закона, надеется оставить в стране как можно больше талантливых хоккеистов на как можно больший срок. И почти наверняка добьется цели. Уже сейчас молодежка сформирована на 100% из игроков локальных чемпионатов, и в будущем тенденция продолжится не только из политических соображений, но и объективных показателей. А через пару-тройку лет кто-то из этих парней поможет и взрослой сборной.
Кто пострадает прежде всего
Современный хоккей существует в рыночных условиях. И любое вмешательство в отношения влечет риски для обеих сторон. Да, североамериканские команды лишатся нескольких хороших игроков. Но они могут найти замену. Российские клубы в плюсе: отсутствие конкуренции с иностранными лигами позволяет им диктовать молодежи свои условия. Если перед прошлым сезоном ни «Авангард», ни «Крылья Советов» не удержали Василия Пономарева от годовой поездки в «Шавиниган Катарактис», то теперь они будут оставлять у себя перспективных ребят и на худших условиях.
Василий Пономарев празднует гол в четвертьфинале
Фото: Getty Images
Но материальное стимулирование очень важно для молодых хоккеистов – их нельзя забрасывать деньгами, но и оставлять 20-летнего парня на шее у родителей тоже не дело. Многие завершают карьеру в этом возрасте в первую очередь из-за отсутствия материальной возможности продолжать карьеру. Страна все равно потеряет тех, в чей рост вкладывала долгое время. Только тут точно не будет никакой компенсации.
КАКОЙ ЭФФЕКТ ДАСТ НАЛОГ НА МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ?
Но главное – российский молодежный хоккей будет вариться в собственном соку. По примеру РПЛ с лимитом на легионеров, только наоборот. Лишив сама себя игроков, регулярно играющих на канадских площадках против родоначальников, ФХР осложнит молодежной сборной и без того непростую задачу: без ребят, отлично знающих соперников по клубным матчам, победы над Канадой на ее льду рискуют окончательно превратиться в исключительное событие. А МЧМ там проходят раз в два года, а то и чаще.
Вмешательство государства в спорт часто имеет негативные последствия – вполне вероятно, что так получится и в этот раз.
Сейчас молодежка готовится к чемпионату мира, а основная сборная – к Олимпиаде. Вот кто ее готовит.
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