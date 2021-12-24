Молодежная сборная России проиграла ровесникам из Канады в контрольном матче накануне молодежного чемпионата мира.

Матч завершился со счетом 6:4 в пользу канадцев, причем к 16-й минуте они вели со счетом 4:0. Во втором периоде российские хоккеисты стали отыгрываться, но сравнять счет не удалось.

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В составе команды Сергея Зубова шайбы забросили Никита Чибриков, Матвей Мичков (дважды) и Александр Пашин. Мичков набрал 3 (2+1) очка.

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«Начало было непростым. Удивляться нечему – у Канады обычно выходят заряженные игроки. Не смогли ничего противопоставить им, были ненужные удаления, ошибки. Первый период был сложным. На второй ребят вышли с другим настроем, удалось перехватить инициативу на какое-то время. Должны были забивать «пять на пять», забили в большинстве. В целом, первый период стал ключевым в матче.

Без понятия, что будет в Ред-Дире, где будем играть на групповом этапе. Рассказывали, что это небольшой город. Условия здесь тяжелые, мы сидели на карантине три дня. Все строго: отель, автобус, арена. Все носим браслеты, как будто в заточении. Но все в одинаковых условиях. Мы приехали сюда играть и выигрывать», – заявил главный тренер Зубов.

МЧМ стартует 26 декабря, Россия проведет первый матч против Швеции в ночь на 27 декабря.

Источник – Sport24.

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