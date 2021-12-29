Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче.

Игра состоялась в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне (Санкт-Петербург). Путин и Лукашенко играли за команду белых, которая победила команду красных со счетом 18:7. Президент России играл под номером 11, президент Беларуси – под номером 1.

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Первая шайба была заброшена на 3-й минуте – ее автором стал Путин. Второй гол на счету Александра Лукашенко. Всего президент России забросил 7 шайб, президент Беларуси – 2. Сын президента Беларуси Николай Лукашенко забил 4 шайбы.

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Также в матче приняли участие депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, менеджер сборной России Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

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