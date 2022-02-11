Суперзвезды из мира музыки часто испытывают проблемы со здоровьем: вредные привычки, злоупотребления веществами и тяжелые графики выкачивают жизненные силы и иногда даже убивают. Джастин Бибер, один из самых популярных исполнителей последнего десятилетия, часто ловил хейт за смазливую внешность и сладенькие песни, но на фоне многих селебрити он – настоящий спортсмен. Вместо тусовок и пагубных привычек канадец рубится в хоккей, от которого без ума.

Бибер родился в центре Канады Онтарио и просто не мог не заниматься хоккеем с детства. Будущий певец проводил много времени на тренировках, рубился за «Стратфорд Уорриорз» – юношескую команду из Молодежной лиги Большого Онтарио, но до клубов НХЛ не дорос. С развитием карьеры музыканта спорт превратился в главное развлечение, которое приносит массу удовольствия и позволяет отвлечься от жизни суперзвезды. Популярность позволила Биберу участвовать в жизни любимого «Торонто».

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«Бибс – особенный человек и невероятно талантливый артист, – рассказал защитник «Мейпл Лифс» Морган Райлли. – Он хочет работать с командой и проводить время с ребятами. Я думаю, что это крутая возможность. Нам очень повезло играть за «Торонто», и я думаю, Джастин всегда будет сопутствовать нам».

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Посвятил клип «Торонто» и участвовал в матче поп-звезд НХЛ

Музыкант тесно дружит с несколькими игроками из «Мейпл Лифс». В 2019-м пригласил звезд команды Остона Мэттьюса, Митча Марнера и Тайсона Бэрри в родной город Стратфорд, чтобы сыграть в хоккей. Ближе всех канадец сошелся с Мэттьюсом. Хоккеист гоняет в одежде от Drew House, линейки Бибера, парни несколько раз проводили совместные эфиры в инстаграме. «Круто, что такие парни, как Бибер, являются большими фанатами команды. Очевидно, что он отсюда и он такой, какой он есть, здорово это видеть», – делился Мэттьюс.

Джастин Бибер с игроками «Торонто»: Остоном Мэттьюсом, Митчем Марнерем и Тайсоном Бэрри Фото: Twitter

Главное совместное творение клуба и музыканта – клип на трек «Hold On». В песне о любви нашлось место одному из главных увлечений Джастина – «Торонто». При участии клуба музыкант отснял клип из хайлайтов с матчей «Мейпл Лифс». Атмосферное видео вышло на официальном ютьюб-канале музыканта (67,5 млн подписчиков), но собрало чуть меньше двух млн просмотров. Оригинальный клип на трек выстрелил на 75 миллионов. Джастин вряд ли жалеет о скромных цифрах, ведь он искренне выразил любовь к команде.

«Это была идея Джастина: он написал песню о любви и «Мейпл Лифс». Он обратился к нам, чтобы узнать, не хотим ли мы помочь ему выпустить клип. С нашей точки зрения, было здорово, когда болельщик протянул руку, чтобы сделать что-то вместе. Он фанат родного города, и его связь с командой подлинная. Мы увидели в этом возможность привлечь новых фанатов и вывести хоккей за пределы Северной Америки. Мы представили команду как можно лучше. Это меньше об игре и больше о личностях», – считает Шеннон Хосфорд, директор по маркетингу «Торонто».

Несмотря на небольшие просмотры, игроки «Торонто» прокачали соцсети. Джастин же продолжил посещать игры команды. В отличие от многих селебрити, канадец на запирается в VIP-ложе, а располагается прямо за скамейкой любимой команды: оттуда лучше видно лед и можно записывать эффектные сторис. Не лишена внимания и детская команда музыканта – он иногда заглядывает на игры «Стратфорд Уорриорз».

Любовь Джастина к хоккею заметили и в НХЛ. В 2017-м канадец участвовал в благотворительном ивенте лиги NHL All-Star Celebrity Shootout. В матче сразились поп-звезды и бывшие профессионалы. Бибер оказался одним из лучших: оформил 1+1 и выиграл в составе команды Уэйна Гретцки. Крис Пронгер, член Зала славы НХЛ, обеспечил один из самых запоминающихся хайлайтов в жизни Бибера – смачным силовым отправил в борт.

Чуть не подрался в матче Пивной лиги

Игровая карьера Бибера не ограничилась молодежной лигой и матчем поп-звезд НХЛ. В 2016-м Джастин окунулся в Пивную лигу Лос-Анджелеса, где провел несколько матчей. В одном из них соперник грубо сыграл с музыкантом в центре катка: сломал клюшку и вылил пару ругательств. Канадец мгновенно скинул краги и подкатил к хаму. Поднялась заварушка, но судья вовремя вмешался и не допустил драку.

Даже после инцидента Пивная лига осталась одной из основной площадок для игр Бибера. В 2019-м музыкант провел еще несколько матч, в которых впечатлил скиллом. Официальный инстаграм лиги (444 тыс фолловеров) запостил видео с хайлайтами поп-звезды: кажется, он там один из самых мощных игроков.

Джастин не забывает о хоккее во время гастролей. В 2016-м Бибер выступал в Англии и связался с командой Элитной хоккейной лиги Великобритании (высший дивизион) «Манчестер Шторм», с которой провел несколько тренировок. Разумеется, инстаграм клуба пополнился фоткой с мировой звездой и прокачался на несколько десятков тысяч подписчиков.

Учил играть в хоккей Джимми Фэллона

Акурат перед пандемией, в феврале 2020-го, Джастин сыграл в хоккей с ведущим одного из самых известных американских ток-шоу Джимми Фэллоном. 47-летний актер до встречи с Бибером едва держался на коньках, но ради видео для канала «Ночного шоу с Джимми Фэллоном» (29,1 млн подписчиков на ютьюбе) напялил ботинки с лезвиями и взялся за клюшку. Уровень ведущего стал ясным уже в раздевалке: Биберу пришлось шнуровать ему коньки.

Джастин облачился в экипу «Торонто», Джимми в форму «Нью-Йорк Рейнджерс», но противостояния не получилось. Певец объяснял ведущему технику катания и бросков, Фэллон с трудом выполнил несколько базовых упражнений и с восторгом смотрел на летающего по льду Бибера. Получился забавный выпуск, с комичными падениями телеведущего и забавными репликами музыканта.

Джастин Бибер и Джимми Фэллон Фото: Getty Images

А вот совместки с вратарем «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном ждут уже почти два года. 28-летний хоккеист бросил вызов Биберу в инстаграме после того, как увидел у музыканта очередной хоккейный видос. «10 буллитов, я против тебя. Если забьешь хоть один, я покрашу волосы в платиновый цвет», – вызвал Биннингтон.

Джастин ответил, но поднял ставку противостояния до 10 тыс долларов, которые проигравший пожертвует на благотворительность. Из-за затянувшейся пандемии дуэль до сих пор не состоялась. Из-за нее сам Бибер почти перестал участвовать в хоккейный играх в разных лигах: все боятся заразиться от нового человека, да и сам музыкант не рискует.

Превратил жену в фанатку «Торонто»

В 2018-м Джастин поженился на дочери актера Стивена Болдуина Хейли и быстро заразил ее любовью к хоккею. Девушка родилась и выросла в Голливуде, где спорт с клюшками не очень популярен, но Бибер превратил из нее фанатку «Торонто». Хейли часто появлялась на разных мероприятиях в мерче «Мейпл Лифс» (в основном – кепка) и играх команды вместе с мужем.

Джастин Бибер и Хейли Бибер на матче «Бостон» – «Торонто» Фото: Getty Images

Бибер показывает отличный пример: кроме хоккея, он любит баскетбол, скейтборд и другие виды. Но традиционная канадская игра остается главным увлечением музыканта. Джастин связывает хоккей и поп-культуру, а заодно прокачивает популярность любимому «Торонто». Если бы у НХЛ существовал Зал славы для поп-звезд, канадец точно туда вошел.

ФАНАТЫ ПОП-ЗВЕЗДЫ ВЛИЯЮТ НА ПОПУЛЯРНОСТЬ СПОРТА? Да Нет

Бибер наверняка следит за хоккеем и на Олимпиаде. Сборная Китая – главная загадка и неожиданность Игр , весь ее состав собран из игроков клуба КХЛ.

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