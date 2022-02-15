Первый отборочный этап, который состоялся 12 февраля в Москве, объединил 264 любителя хоккея. Победителем стала команда «Бутырка», которая является двукратным чемпионом турнира. Следующие отборочные этапы «Red Bull Шлем и Краги» пройдут в Казани (19 февраля), Санкт-Петербурге (20 февраля) и Екатеринбурге (26 февраля). Победители этапов встретятся в национальном финале в Казани 6 марта.

«Red Bull Шлем и Краги» – серия хоккейных турниров в формате 4х4, которые проходят на открытом льду. Турнир возрождает хоккейные традиции, которые существенно изменились за последние несколько десятилетий. Раньше в хоккей играли везде, где только можно было залить лед, но потом игра плавно «ушла» в закрытые помещения. Миссия Red Bull и Winline – вернуть любимой зимней игре былые шарм и антураж.

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– достаточно собрать свою команду и зарегистрироваться Принять участие в «Red Bull Шлем и Краги» может любой желающийдостаточно собрать свою команду и зарегистрироваться на сайте . Участие в «Red Bull Шлем и Краги» – бесплатное.

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