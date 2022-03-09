Российский хоккеист Илья Ковальчук выставил на продажу замок в Алпайне, штат Нью-Джерси, он хотел бы выручить за него за 15 миллионов долларов.
Это не первая попытка продажи: Илья снизил стоимость недвижимости во второй раз: в 2019 году цена составляла 18 миллионов долларов, в 2020-м – 16. В особняке расположены восемь спален, 11 ванных и столовая банкетного размера. Площадь дома – примерно две тысячи квадратных метров. Участок был приобретен в 2010 году, когда хоккеист играл в НХЛ за «Нью-Джерси».
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Также известно, что Ковальчук недавно продал свой дом в Беверли-Хиллз за 12,4 миллиона долларов.
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Источник: The New York Post.
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