Российский хоккеист Илья Ковальчук выставил на продажу замок в Алпайне, штат Нью-Джерси, он хотел бы выручить за него за 15 миллионов долларов.

Это не первая попытка продажи: Илья снизил стоимость недвижимости во второй раз: в 2019 году цена составляла 18 миллионов долларов, в 2020-м – 16. В особняке расположены восемь спален, 11 ванных и столовая банкетного размера. Площадь дома – примерно две тысячи квадратных метров. Участок был приобретен в 2010 году, когда хоккеист играл в НХЛ за «Нью-Джерси».

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Также известно, что Ковальчук недавно продал свой дом в Беверли-Хиллз за 12,4 миллиона долларов.

Источник: The New York Post.

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