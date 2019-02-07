Чехия
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    21:00
    07.02.19
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      Чехия - Швеция
      Шведские игры - 7 февраля 2019

      Хоккей, Шведские игры. Следите за матчем Чехия – Швеция на Eurosport.ru! 7 февраля 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чехия и Швеция и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Чехия и Швеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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