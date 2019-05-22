Eurosport
Россия забросила шведам 6 за период и 7 в сумме. Красота гениальной победы «Красной машины» – тут
Овечкин и Ко были неудержимы.
Сборная России уничтожила команду Швеции и действующего чемпиона мира в заключительном матче группового этапа – 7:4.
Первый период остался за скандинавами благодаря шайбе Габриэля Ландескога.
Россия отыгралась в первые мгновения второй 20-минутки: Артем Анисимов забросил в пустой угол с передачи Никиты Гусева.
Прошло четыре минуты, и Евгений Дадонов вывел Россию вперед. Арбитры смотрели повтор на предмет высоко поднятой клюшки, но шайбу засчитали.
Счет 3:1 сделал Александр Овечкин.
Кирилл Капризов после вбрасывания проверил домик вратаря шведов. Постучался – ему открыли.
Евгений Малкин не удержался и тоже забросил. Шикарный кистевой!
Разгром шведов в первом периоде довершил Максим Григоренко.
Вильям Нюландер немного улучшил положение своей сборной на 53-й минуте.
Дмитрий Орлов по заветам Романа Широкова нашел щелочку.
Шведы чуть пришли к концу матча: Оливер Экман-Ларссон пробил Василевского.
Итоговый счет броском в девятку установил Джон Клингберг – 7:4.
- В четвертьфинале Россия сыграет с США.
- Другие пары: Канада – Швейцария, Финляндия – Швеция, Чехия – Германия.