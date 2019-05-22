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Россия забросила шведам 6 за период и 7 в сумме. Красота гениальной победы «Красной машины» – тут

Россия забросила шведам 6 за период и 7 в сумме. Красота гениальной победы «Красной машины» – тут
Eurosport

1 час назад

Овечкин и Ко были неудержимы.

Сборная России уничтожила команду Швеции и действующего чемпиона мира в заключительном матче группового этапа – 7:4.

Первый период остался за скандинавами благодаря шайбе Габриэля Ландескога.

Россия отыгралась в первые мгновения второй 20-минутки: Артем Анисимов забросил в пустой угол с передачи Никиты Гусева.

Прошло четыре минуты, и Евгений Дадонов вывел Россию вперед. Арбитры смотрели повтор на предмет высоко поднятой клюшки, но шайбу засчитали.

Счет 3:1 сделал Александр Овечкин.

Кирилл Капризов после вбрасывания проверил домик вратаря шведов. Постучался – ему открыли.

Евгений Малкин не удержался и тоже забросил. Шикарный кистевой!

Разгром шведов в первом периоде довершил Максим Григоренко.

Вильям Нюландер немного улучшил положение своей сборной на 53-й минуте.

Дмитрий Орлов по заветам Романа Широкова нашел щелочку.

Шведы чуть пришли к концу матча: Оливер Экман-Ларссон пробил Василевского.

Итоговый счет броском в девятку установил Джон Клингберг – 7:4.

  • В четвертьфинале Россия сыграет с США.
  • Другие пары: Канада – Швейцария, Финляндия – Швеция, Чехия – Германия.
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