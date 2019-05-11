Швейцария
Завершено
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13:15
11.05.19
Италия
    Чемпионат мира • Группа В
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    Онлайн
    Швейцария - Италия
    Чемпионат мира - 11 мая 2019

    Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Швейцария – Италия на Eurosport.ru! 11 мая 2019 года в 13:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швейцария и Италия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Швейцария и Италия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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