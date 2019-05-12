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Дания - Германия

Чемпионат мира - 12 мая 2019

Хоккей, Чемпионат мира. Следите за матчем Дания – Германия на Eurosport.ru! 12 мая 2019 года в 17:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дания и Германия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Дания и Германия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

